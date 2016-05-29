Тренер "Атлетико" Симеоне: "Два поражения в финалах ЛЧ - это провал"

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне считает, что два поражения в двух финалах Лиги чемпионов за три года - это хорошее достижение для его команды, но аргентинского специалиста это достижение счастливым не делает. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

"Никто не помнит проигравших, а два поражения в финалах - это провал. Надо пройти через это и залечить раны.

Побеждает всегда сильнейший. "Реал" был лучше и потому победил. У нас был шанс стать чемпионами, но мы не воспользовались. Следует продолжать работать. Я тоже должен кое-что переосмыслить и начну делать это прямо сейчас.

Сейчас я должен вернуться домой и попробовать залечить свои раны вместе с людьми, котрые всегда меня поддерживали. Ты делаешь все возможное, выжимаешь из себя максимум, но доходишь до двух финалов и дважды проигрываешь. В прошлый раз это были 1:4 в овертайме после того, как мы долгое время вели со счетом 1:0, сейчас это серия пенальти. Даже не знаю, какое поражение болезненнее. Это непросто, но моя жизнь никогда не была простой. Два финала за три года - отличное достижение для "Атлетико", но меня оно счастливым не делает", - сказал после матча Симеоне.

Как сообщал УНИАН, вчера мадридский "Атлетико" в серии пенальти проиграл мадридскому "Реалу" в финале Лиги чемпионов. Эти же команды встречались в финале ЛЧ 2014-го года - тогда "Реал" в дополнительное время обыграл "Атлетико" со счетом 4:1.