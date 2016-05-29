Роналду после победы "Реала" в финале ЛЧ: "Чувствовал, что забью победный гол"

Лидер мадридского "Реала" Криштиану Роналду перед серией пенальти в финале Лиги чемпионов был уверен, что сможет реализовать победный удар. Об этом португальский форвард сказал после матча, сообщает официальный сайт УЕФА.

"Я должен был забивать. У меня было чувство, что забью победный мяч, и поэтому сказал Зинедину Зидану, чтобы он держал меня на поле до последнего. Это был великолепный матч, я выиграл Лигу чемпионов в третий раз. Просто мечта", - заявил Роналду.

"Мы очень рады, финалы всегда трудны. Команда здорово играла и выстрадала эту победу. Это впечатляющий успех. Знал, что забью решающий пенальти. Я в себе не сомневался. Сейчас я счастлив. Хочу разделить эту победу со всеми болельщиками "Реала", - добавил португалец.

По итогам сезона Роналду также стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, на его счету 16 голов.

"Если это так, то я, конечно, рад. Все эти рекорды бьются естественным образом. Рекорд по голам за один розыгрыш - 17 голов - принадлежит мне. В этой кампании было 16, а вместе с пенальти - тоже 17", - сказал форвард.

Как сообщал УНИАН, вчера мадридский "Реал", обыграв в серии пенальти мадридский "Атлетико", в 11-й раз стал обладателем Кубка чемпионов.