Зидан о победе в Лиге чемпионов: "Я счастлив. Всегда мечтал об этом трофее"

"Два года назад после победы в финале Лиги чемпионов в Лиссабоне Карло Анчелотти сказал, что однажды я выиграю этот трофей в качестве главного тренера. Как оказалось, он был прав. Нельзя сравнить радость от победы в ЛЧ в качестве игрока и тогда, когда ты тренируешь команду. Я счастлив. Всегда мечтал об этом трофее. Рад за игроков, которые проделали огромную работу на протяжении всего сезона. Мы боролись до последней минуты, до серии пенальти. Теперь мы можем наслаждаться успехом", - цитирует Зидана ZN.UA.

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"Криштиану Роналду много двигался без мяча, боролся и принес нам победу. Он всегда приносит огромную пользу команде", - отметил тренер.