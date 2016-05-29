"Реал" в 11-й раз выиграл Кубок европейских чемпионов (фото)

В Милане завершился финальный матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Реал" выиграл у "Атлетико" в серии пенальти - 1:1 (5:3).

Судьба матча была решена в серии пенальти.

В основное время игры счет на 15-й минуте открыл Серхио Рамос, завершивший ударом в касание мимо вратаря пас с фланга. А чуть более чем за 10 минут до конца матча, когда судьба игры уже, казалось, была рещена, ответный гол сумел забить Феррейра Карассо.

В дополнительное время голов забито не было.

А в серии пенальти единственным неточным оказался удар Ханфрана Торреса при счете 4:3 в польз "Реала". Следующим ударом Роналду принес "королевскому клубу" победу и очередной титул.

УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по которой можно проследить за ходом событий.

Таким образом, "Реал" завоевал 11-й Кубок европейских чемпионов (рекорд), в то время как "Атлетико" стала первой в истории командой, которая не победила ни разу в трех финалах.