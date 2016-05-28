Зинченко прибыл в расположение сборной Украины в преддверии Евро-2016

Тренерский штаб национальной команды принял решение вызвать в расположение сборной 19-летнего полузащитника Александра Зинченко, сообщает пресс-служба ФФУ.

Футболист сегодня прибыл в Турин на час позже всей команды, которая прилетела из Кальяри, и уже присоединился к старшим товарищам по команде.

Напомним, Зинченко сыграл один матч в составе национальной команды, выйдя на замену в квалификационном матче против Испании 12 октября 2015 года.

Как сообщал УНИАН, Евро-2016 пройдет с 10 июня по 10 июля во Франции.

Сборная Украины на групповом этапе турнира сыграет с командами Германии, Северной Ирландии и Польши.