Зинченко прибыл в расположение сборной Украины в преддверии Евро-2016
18:00, 28 мая 2016Футбол
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Состав команды Фоменко пополнил молодой перспективный игрок.
ffu.org.ua
Тренерский штаб национальной команды принял решение вызвать в расположение сборной 19-летнего полузащитника Александра Зинченко, сообщает пресс-служба ФФУ.
Футболист сегодня прибыл в Турин на час позже всей команды, которая прилетела из Кальяри, и уже присоединился к старшим товарищам по команде.
Напомним, Зинченко сыграл один матч в составе национальной команды, выйдя на замену в квалификационном матче против Испании 12 октября 2015 года.
Как сообщал УНИАН, Евро-2016 пройдет с 10 июня по 10 июля во Франции.
Сборная Украины на групповом этапе турнира сыграет с командами Германии, Северной Ирландии и Польши.
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