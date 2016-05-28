В Милане перед финалом ЛЧ из-за угрозы взрыва закрыли станцию метро

В Милане из-за угрозы теракта была закрыта станция метро, сообщает Sky Sports.

В связи с этим болельщики команд добираются до стадиона «Сан-Сиро», где состоится решающий матч Лиги чемпионов, преимущественно на такси или пешком.

Сообщается, что оцеплена одна из центральных железнодорожных станций Милана — Кадорна.

Как сообщал УНИАН, 28 мая в итальянском Милане состоится финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона 2015/16, в котором сойдутся испанские "Реал" и "Атлетико" из Мадрида. Матч начнется в 21.45 по киевскому времени.