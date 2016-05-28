В Милане перед финалом ЛЧ из-за угрозы взрыва закрыли станцию метро
17:33, 28 мая 2016Футбол
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Болельщики добираются на финал ЛЧ пешком или на такси
uefa.com
В Милане из-за угрозы теракта была закрыта станция метро, сообщает Sky Sports.
В связи с этим болельщики команд добираются до стадиона «Сан-Сиро», где состоится решающий матч Лиги чемпионов, преимущественно на такси или пешком.
Сообщается, что оцеплена одна из центральных железнодорожных станций Милана — Кадорна.
Как сообщал УНИАН, 28 мая в итальянском Милане состоится финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона 2015/16, в котором сойдутся испанские "Реал" и "Атлетико" из Мадрида. Матч начнется в 21.45 по киевскому времени.
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