Соперник Украины назвал окончательный состав на Евро-2016 (видео)

Тренерский штаб сборной Северной Ирландии по футболу определился с окончательным составом команды на Евро-2016, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации страны.

Состав был представлен посредством видеоролика.

В составе команды 23 футболиста:

Вратари: Рой Кэрролл («Ноттс Каунти», Англия), Майкл Макговерн («Хэмилтон», Шотландия), Алан Маннус («Сент-Джонстон», Шотландия);

Защитники: Крис Бэйрд («Фулхэм», Англия), Крейг Каткарт («Уотфорд», Англия), Джонатан Эванс, Гарет Маколи (оба – «Вест Бромвич», Англия), Ли Ходсон («Килмарнок», Шотландия), Аарон Хьюз («Мельбурн Сити», Австралия), Люк Маккаллох («Донкастер», Англия), Коннор Маклафлин («Флитвуд», Англия), Падди Макнэйр («Манчестер Юнайтед», Англия);

Полузащитники: Стюарт Даллас («Лидс», Англия), Стивен Дэйвис («Саутгемптон», Англия), Корри Эванс («Блэкберн», Англия), Шейн Фергюсон («Миллуолл», Англия), Ниалл Макгинн («Абердин», Шотландия), Оливер Норвуд («Рединг», Англия);

Нападающие: Уилл Григг («Уиган», Англия), Кайл Лафферти («Бирмингем», Англия), Джош Магеннис («Килмарнок», Шотландия), Джейми Уорд («Ноттингем Форест», Англия), Конор Вашингтон («КПР», Англия).

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по футболу состоится во Франции с 10 июня по 10 июля. Соперниками сборной Украины на групповом этапе будут команды Германии, Северной Ирландии и Польши.