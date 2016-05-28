Фоменко признал ошибки в отборочном турнире к Евро-2016

Наставник сине-желтых вспомнил квалификацию, оценил группу своей команды во Франции, а также поделился ожиданиями от предстоящего дебюта на новом уровне в качестве тренера, сообщает УЕФА.

Говоря об отборочном турнире, наставник украинцев констатировал: "У тренеров редко бывает полное удовлетворение от игры своей команды. Признаю, что в отборе было допущено много ошибок. Наверное, мы недостаточно мотивировали футболистов в начале, если учесть, что в первом же матче сборная потерпела поражение на своем поле [от Словакии со счетом 0:1]. Эта проигранная встреча заставила нас в дальнейшем действовать с запредельной самоотдачей и максимальной ответственностью. К счастью, мы выполнили задачу, и это главное, ведь в футболе в первую очередь судят по результату".

Говоря об играх с действующими чемпионами Европы испанцами, Фоменко отметил: "Для нас как тренеров было очень важно, чтобы эти поражения не повлияли на психологию игроков. Ребята действительно неплохо выглядели в обеих встречах, и с нашей стороны к ним особых претензий не было - ни по самоотдаче, ни по реализации принципов построения игры, ни по индивидуальным действиям. Но так бывает: вроде бы все сделал, как надо, отдал все силы, а результата все равно нет".

А говоря о том, что больше всего запомнилось из стыковых матчей против Словении, отметил: "Огромная мотивация с обеих сторон. И в какой-то мере это мешало показывать хороший футбол. Особенно в ответной встрече, где в игре было очень много провокаций и борьбы".

Рассуждая о соперниках в финальном турнире Евро, тренер отметил: "Германия чемпион мира - что тут говорить. Нам важно, чтобы в матче против немцев ребята были готовы в первую очередь психологически. Уровень футбола в финальной стадии, разумеется, будет отличаться от того, что мы видели в квалификации. И это - мягко говоря. Так что игроки сборной Украины должны быть готовы соответствовать этому уровню, не имея такого опыта, как оппоненты.

В финальной части слабых групп нет и быть не может. Сборная Польши - тоже очень сильная команда, так как практически все ее футболисты выступают в ведущих европейских лигах. То есть имеют игровую практику на очень хорошем уровне. Футболисты сборной Северной Ирландии почти все играют в Англии, что тоже говорит о многом".

Отвечая на вопрос о том, как сборной Украины справиться с такими соперниками, Фоменко отметил: "Как и любой другой команде - выполнять требования современного футбола, придерживаться своих принципов игры в атаке и обороне, в переходных фазах. И, конечно же, за счет самоотдачи - нужно отдать игре больше, чем сто процентов".

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы-2016 по футболу пройдет во Франции с 10 июня по 10 июля. Сборная Украины сыграет в группе с командами Германии, Северной Ирландии и Польши.