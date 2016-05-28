Фонсека разорвал контракт с "Брагой" и готов подписать соглашение с "Шахтером"

Португальский тренер Паулу Фонсека достиг соглашения с "Брагой" о рассторжении контракта, сообщает A BOLA.

Тренер взял на себя обязательство выплатить компенсацию в размере 300 тіыяч евро, что эквивалентно годовой зарплате специалиста.

По мнению издания, покрывать расходы тренера будет руководство донецкого "Шахтера".

В понедельник, тренер едет в Украину, чтобы официально заключить контракт с новым клубом.