Фонсека разорвал контракт с "Брагой" и готов подписать соглашение с "Шахтером"

14:01, 28 мая 2016
Футбол
703

По информации португальских СМИ компенсацию убытков местного клуба понесет "Шахтер". 

Фонсека считает, что его команда может пройти "Шахтер" / abola.pt

Португальский тренер Паулу Фонсека достиг соглашения с "Брагой" о рассторжении контракта, сообщает A BOLA.

Тренер взял на себя обязательство выплатить компенсацию в размере 300 тіыяч евро, что эквивалентно годовой зарплате специалиста.

По мнению издания, покрывать расходы тренера будет руководство донецкого "Шахтера".

В понедельник, тренер едет в Украину, чтобы официально заключить контракт с новым клубом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter