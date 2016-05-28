Фонсека разорвал контракт с "Брагой" и готов подписать соглашение с "Шахтером"
14:01, 28 мая 2016Футбол
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По информации португальских СМИ компенсацию убытков местного клуба понесет "Шахтер".
Фонсека готов к подписанию контракта с "Шахтером" / abola.pt
Португальский тренер Паулу Фонсека достиг соглашения с "Брагой" о рассторжении контракта, сообщает A BOLA.
Тренер взял на себя обязательство выплатить компенсацию в размере 300 тіыяч евро, что эквивалентно годовой зарплате специалиста.
По мнению издания, покрывать расходы тренера будет руководство донецкого "Шахтера".
В понедельник, тренер едет в Украину, чтобы официально заключить контракт с новым клубом.
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