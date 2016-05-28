Лига чемпионов, финал, "Реал" - "Атлетико" - 1:1 (5:3). События матча

Сегодня в Милане на стадионе "Сан-Сиро" состоится заключительный и самый главный матч европейского клубного футбольного сезона 2015/16 финал Лиги чемпионов, в котором сойдутся представители одной страны и одного города - мадридские "Реал" и "Атлетико".

Финал Лиги чемпионов УЕФА будет представлять собой мадридское дерби во второй раз за последние три года.

В 2014-м команды встретились в финале в Лиссабоне - это был первый случай, когда трофей разыгрывали клубы из одного города. "Атлетико" вел со счетом 1:0, однако "Реал" отыгрался в добавленное время, а затем взял верх в дополнительное время с результатом 4:1, став сильнейшим на континенте в десятый раз.

В финале Лиги чемпионов представители одной ассоциации сойдутся в шестой раз, "Реал" выиграл два из пяти предыдущих подобных противостояний - с "Валенсией" в 2000-м (3:0) и с "Атлетико" в 2014-м.

Для "Реала" это 14-й финал в главном еврокубке.

Что касается "Атлетико", то для команды это третий в истории финал главного еврокубка. Первый финал Кубка чемпионов команда провела на знаменитом стадионе "Эйзель" в Брюсселе, где в сезоне 1973/74 противостояла "Баварии". Точный удар Луиса Арагонеса в дополнительное время, на 114-й минуте, вывел мадридцев вперед, однако "Баварии" удалось вырвать ничью - 1:1. Через два дня состоялась переигровка, в которой мюнхенцы не оставили сопернику ни единого шанса - 4:0.

На котировках букмекерских контор фаворитом является "Реал", ставки на победу которого принимаются с коэффициентом 2,48 к 1. В то же время, на ничью и победу "Атлетико" коэффициент абсолютно одинаковый - 3,05 к 1.

Касательно победы в Лиге чемпионов (в матче, с учетом возможного дополнительного времени и серии пенальти), ставки на "Реал" принимаются с коэффициентом 1,72 к 1, а на "Атлетико" — 2,07 к 1.

Матч "Реал" - "Атлетико" начнется в Милане в 21.45 по киевскому времени.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал НЛО TV.

Добрый вечер!

Мы начинаем!!

Стали известны стартовые составы команд:

Реал: 1. Навас К., 3. Пепе, 12. Марсело, 15. Карвахаль, 4. Серхио Рамос, 8. Кроос, 14. Каземиро, 19. Модрич, 7. Роналду, 9. Бензема, 11. Бэйл

Запасные: 13. Касилья, 6. Начо, 23. Данило, 10. Хамес Родригес, 18. Лукас Васкес, 20. Хесе Родригес, 22. Иско

Атлетико: 13. Облак, 2. Годин, 4. Филипе Луис, 15. Савич, 6. Коке, 7. Гризманн, 12. Аугусто, 14. Габи, 17. Сауль Ньигес, 20. Хуанфран Торрес, 9. Торрес

Запасные: 1. Мойя, 19. Лукас-Франсуа, 24. Хименес, 5. Тьягу Мендеш, 16. Анхель Корреа, 22. Партей, 21. Феррейра-Каррасо

Главный матч клубного футбольного сезона, который начинается в итальянском Милане, станет битвой двух команд... одного города. С учетом того, что за бортом еще осталась "Барселона" (чемпион Испании, обогнавший в таблице Ла Лиги и "Реал", и "Атлетико"), а Лигу Европы выиграла "Севилья" стоит признать очевидное - испанский клубный футбол на голову сильнее всех остальных вместе взятых. Немецкие, английские, итальянские и прочие клубы нервно курят в сторонке. А мы будем наблюдать за матчем двух сильейших команд Европы нынешнего года.

ПОЕХАЛИ!

0. Всемирно известная американская певица Алиша Киз была главной звездой церемонии предварявшей финал Лиги чемпионов.

ВЫХОДЯТ КОМАНДЫ

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. Мяч с центра поля развели игроки "Атлетико". И тут же фол - Коке грубо сыграл против Каземиро.

2. Ответ "Реала" - Роналду доходит до лицевой линии и делает передачу на Бензема - в центр штрафной. Там оказались только защитники.

3. Хуанфран вводит мяч из-за боковой вблизи ворот соперника, но розыгырш оказался неудачным. Мяч ушел за лицевую линию.

4. Еще один грубый фол - Торрес нарушил правила у кромки поля возле центральной линии.

5. Коке после паса с фланга бмил по воротам, но явно неудачно. Мяч едва долетел до вратаря.

6. В ответной атаке опаснейший штрафной для "Реала". Бейл подал, Масрело пробил - прямо во вратаря.

Команды начали без раскачки.

7. Бейл шикарно сыграл в обороне, обокрав соперника на фланге.

8. Рамос грубо играет против Торреса в центре поля. Судья пока ограничивается устными предупреждениями.

9. Крос бьет по воротам, мяч рикошетом от ноги Савича уходит на угловой.

10. Марсело навесил в штрафную после розыгрыша углового - защитники отбились.

11. Предупреждение - Карвахаль грубо нарушил правила на Гризмане.

12. Габи прорывался по флангу, Каземиро его остановил достаточно жестко, но без нарушения правил.

13. На Бэйле нарушили правила игроки "Атлетико" в центре поля.

14. ГООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! 1:0... РАМОСССССС!!!!!

15. Навес Крооса со штрафного, Бейл перевел головой к линии вратарской, где Рамос протолкнул мяч миом вратаря. А не было ли оффсайда?...

16. Бейл отобрал мяч у соперника и перевел поближе к штрафной площадке на Бензема - того стерегли двое защитников.

17. Попытка атаки "Атлетико", но мяч пущеный с одного фланга, пересекает боковую линию на другом...

18. Ответ "Реала" - Роналду упускает мяч за лицевую линию.

19. Игроки "Атлетико" затеяли игру в квадрат на своей половине поля.

20. Бензема получил мяч на фланге, но не смог никому сделать пас - ограничился тем, что заработал аут.

21. Немного успокоилась игра после более чем бурного начала.

23. Роналду бил из-за пределов штрафной, но попал в ногу защитника, находившегося прямо перед ним.

24. Аака "Атлетико" завершается ударом Хуанфрана - не получился удар, намного выше ворот.

25. Игроки "Реала" возят мяч в центре поля.

26. В атаке "Реала" Роналду забросил мяч от лицевой линии во вратарскую - Облак в высоком прыжке забрал в руки.

28. Пас на Торреса в атаке "Атлетико" оказался неточным - Пепе скинул мяч на вратаря.

29. Во второй волне атаки Гризманн запабатывает угловой.

30. Коке подал угловой, но розгрыш стандарта оказался неудачным.

31. Бензема с фланга прострелил в штрафную "Атлетико" - Облак рукой выбил мяч, нейтрализовав опастность.

32. Сауль в борьбе на фланге потерял мяч и не смог продолжить атаку своей команды.

33. Гризманн бьет по воротам из-за пределов штрафной - не получился удар, мяч сспокойно поймал в руки Навас.

34. Гризманн имел опаснейший момент, но оказался в оффсайде. Да и пробил прямо во вратаря...

36. Навес в штрафную "Реала" с фланга, где ближе все к мячу был Марсело. Тот пригнулся и мяч ушел в аут.

38. Гризманн в очередной раз пробил с дальней дистанции. Пробил, скорее от безысходности. Плохой удар, мяч спокойно поймал в руки Навас.

39. Фелиппе Луис опасно навешивал с фланга в штрафную "Реала", но Рамос оценил ситуацию и выбил мяч головой.

42. Гризманн получил отличный пас из глубины поля и плотно пробил с линии штрафной - рядом со штангой.

43. В атаке "Атлетико" поперечный пас оказался безобразным - мяч ушел за боковую линию.

44. Бейл в проходе столкнулся с соперником и оказался на газоне, что не произвело никакого впечатления на арбитра.

45. Опаснейший момент для "Реала", нго Бейл в верховой борьбе с защитником не дотянулся до мяча.

45+1. Сауль получил мяч у линии штрафной, но проиграл борьбу защитникам "Реала".

ПЕРЕРЫВ

Что же... Первый тайм полностью за "Реалом". Команда контролировала мяч и инициатива "белых" вылилась в логичный гол ближе к середине тайма. Правда, после точного удара Рамоса мадридцы неожиданно остановились. Обозначив свое преимущество подопченые Зидана стали гораздо более академичны, в основном сосредоточившись на обороне собственных ворот. И, в концовке тайма, мадридцы уже были вынудждены отбиваться от настойчивых атак соперника.

То, что более титулованный "Реал" не смог развить свое превосходство перед перерывом, может им аукнуться после. "Атлетико" осмелеет, к тому же, терять команде будет нечего.

В любом случае, это - финал. Нас ожидает увлекательнейшая игра во втрой 45-минутке.

Второй тайм начался

46. Мяч с центра поля развели игроки "Реала". И ПЕНАЛЬТИ!!!! Сразу же... Пепе нарушает правила на Торресе.

47. Предупреждение Навасу

48. ПЕРЕКЛАДИНА!!!! Гризманн не забивает гол...

49. Каземиро в борьбе с Фелипе Луисом нарушил правила в центре поля. "Атлетико" атакует

50. В ответной атаке Хуанфран фолит на Бензема. Опасный штрафной для "Реала".

Впрочем, подача с фланга оказалась прямо на голову игроков "Атлетико".

51. Карвахаль получил травму в столкновении в чужой штрафной. Пауза в игре.

52. Замена в "Реале" - Данило вместо Карвахаля. Травма оказалась очень серьезной.

53. Каземиро выбивает мяч в центр поля после того, как Торрес проиграл борьбу защитникам.

54. Коке подал с углового, мяч заметался по штрафной и Савич пробил - рядом со штангой.

55. Ответ "Реала" - Бэйл бьет с дальней дистанции рядом со штангой.

56. Еще одна атака мадридцев - Кроос подал угловой, в борьбе в штрафной игроки "Реала" нарушили правила в борьбе с защитниками.

57. Коке пробил из-за предедлов штрафной - мяч пролетел рядом со штангой

58. Сауль получил пас с фланга и ударил с разворота - мяч пролетел рядом со штангой.

60. Предупреждение Торресу - грубый фол на Рамосе.

61. Розыгрыш штрафного у мадридцев был неудачным - защитники выбили мяч.

62. Коке в борьбе пробил с дальней дистанции из-за линии штрафной - мяч опал в ногу зщитнику.

63. 9 игроков "Реала" отрабатывают в обороне. Футболисты "Атлетико" просто не знают, что им делать...

64. Коке потолкался с Пепе в штрафной "Реала" - обоюдная грубость.

65. Данило навешивал с фланга в штрафную - Савич головой выбил мяч.

66. Сауль грубо нарушил правила на Кроосе - опасный штрафной для "Реала". Неудачно разыграли стандарт "белые".

67. Еще один штрафной для "Реала". Бэйл пробил - мяч рикошетом от защитника уходит на угловой.

68. Кроос подал угловой и опять нарушение в атаке - Рамос оттолкнул защитника.

69. Роналду напомнил о себе сольным проходом в штрафную, но потерял мяч в борьбе с защитником.

70. БЕНЗЕМАААААА!!! Шикарный момент, но выйдя на ударную позицию Карим пробил прямо во вратаря.

71. Бензема пытался войти в штрафную, но, в прямом смысле слова, напоролся на защитника.

72. Замена у "Реала" - Иско вместо Крооса.

73. Годин нарушил правила на Пепе. Тому очень хотелось упасть и покривляться...

74. ТОРРРЕСССС... В борьбе бил по воротам соперника - выше ворот.

75. Затяжная атака "Атлетико" завершается плохим пасом в сторону боковой линии. Мяч уходит в аут.

76. Габи пробил по воротам - попал в защитника.

77. Замена в "Реале" - Васкес вместо Бензема.

78. Роналду находясь пот центру пробил по воротам соперника - прямо во вратаря. во второй волне атаки Габи шикарно сыграл в отборе в соперничестве с Васкесом

79. Предупреждение Каземиро - срыв атаки.

80. ГОООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! ФЕРРЕЙРА-КАРАССО!!! 1:1

81. Пас Хуанфрана с фланга замкнул отличным ударом Феррейра-Карассо.

82. Еще один острый момент с участием Карассо - защитники выбюили мяч к центру поля.

83. Торрес... Хуанфран мог сделать еще один результативный пас, но Торрес не сумел как следует замкнуть пас - мимо ворот.

85. Бэйл бьет с угла штрафной по воротам - вратарь переводит мяч на угловой.

86. БЭЙЛЛЛЛ... Модрич шикарно подал угловой, а Гаррет не смог замкнуть передачу, ударив головой выше ворот.

87. Прострел Марсело вдоль ворот - мяч пролетает в сантиметрах от Роналдо.

88. Навес Данило с угла в штрафную "Атлетико" - защитники спокойно выбивают мяч.

89. Роналду проиграл верховую борьбу с защитником после навеса с фланга - мяч у вратаря.

90. Торрес помешал Коке ударить по воротам после розыгрыша штрафного.

3 минуты добавил арбитр к основному времени.

90+2. Подача с фланга на Сауля в атаке "Атлетико" оказалась неточной. Мяч ушел за лицевую линию.

90+3. Ответ Реала" - Модрич подает штрафной, защитники выбивают мяч.

90+3. Предупреждения Рамосу и Габи. Первому за грубую игру, второму - за разговоры с арбитром.

90+4. После розыгрыша штрафного Годин скидывает мяч на Габи, но защитники "Реала" выбивают мяч.

ВТОРОЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН

ТРЕТИЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

91. Игроки "Реала" развели мяч с центра поля. И тут же теряют мяч. Но проход Сауля завершился потерей мяча.

92. Удар Каземиро из-за пределов штрафной - мяч прилетатет прямо в руки голкипера.

93. Предупреждение Данило - срыв атаки соперника.

94. В аттаке "Реала" Бэйл пробил с очень дальней дистанции и намного выше ворот.

95. После подачи углового Роналду бил по воротам головой - прямо во вратаря.

96. Карассо прострелил в штрафную - защитники "Реала" выбили мяч.

97. Коке делал передачу на Сауля, но защитники выбили мяч на угловой.

98. Неудачно разыграли стандарт игроки "Атлетико", мяч вышел за лицевую линию.

99. Гризманн выходил один на один с вратарем, но в последний момент защитник "Реала" выбил мяч.

100. Два угловых подряд подал Габи - дважды отбились защитники.

101. Еще одна атака "Атлетико", где защитнки Казимиро отрезал мяч от Торреса

102. В ответной многоходовой атаке "Реала" последний удар нанес Данило - мимо ворот.

103. Марсело пытался навесить с фланга - защитники "Атлетико" перехватили пас.

104. Карассо прошел по флангу в штрафную и пробил - мяч рикошетом от ащитника ушел на угловой.

105. После розыгрыша углового Гризманн бил в падении через себя, намного выше ворот.

Третий тайм окончен.

Начинается четертый тайм

106. Мяч с центра поля развели игроки "Атлетико".

107. В атаке "Реала" Каземиро пробил по воротам из-за пределов штрафной - выше. .

108. Замена у "Атлетико" - Эрнандес вместо Луиса.

109. Габии навешивал на Година, вновь неудачно. Мяч выбили защитники "Реала".

110. Васкес получил мяч от Данило и заработал угловой.

111. Модрич подал угловой - защитники выбили мяч.

112. Предупреждение Пепе - грубая игра против Габи.

113. В атаке "Реала" Марсело пытался навесить на Роналдо, но слишком сильно. Мяч ушел в аут с другого края поля.

114. Бейл навешивал в штрафную, где Годин в борьбе с Роналду выбил мяч к центру поля.

115. Сводит ноги у игроков от столь плотной игры... Пауза в матче.

116. Замена у "Атлетико" - Партей вместо Коке.

117. Роналду пробивал штрафной - прямо в стенку из игроков "Атлетико".

118. "Атлетико" пошел в атаку, но удар с угла штрафной получился слишком неточным.

119. Роналду бил с разворота - в защитника. Во второй волне атаки Васкес оказался на убойной позиции, но мяч в последний момент выбил защитник.

120. Пепе и Карассо столкнулись в углу штрафной площади.

2 минуты добавил арбитр

120+1. Опаснейший момент от "Реала" завершается тем, что Данило зарабатывает угловой.

120+2. Модрич подал угловой - защитники выбили.

ИГРА ОКОНЧЕНА

Нас ждет серия пенальти!!!

Лукас Васкес - 1:0

Антуан Гризманн - 1:1

Марсело - 2:1

Габи - 2:2

Гаррет Бэйл - 3:2

Сауль Ньигес - 3:3

Серхио Рамос - 4:3

Хуанфран Торрес - 4:3 ШТАНГА

Криштиану Роналду - 5:3

РЕАЛ - ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА ЧЕМПИОНОВ!!!!!!

Спасибо за внимание!