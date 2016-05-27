Киевское "Динамо" попрощалось со вторым тренером Рианчо

21:56, 27 мая 2016
Футбол
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Прощальная фотогалерея была выложена на клубной странице в Facebook.

"Динамо" прощается с тренером / dynamo.kiev.ua

Киевское "Динамо" выложило фотогаллерею посвященную второму тренеру клуба Раулю Рианчо и озаглавленную "До свидания, Рауль" (Adiós, Raúl) на официальной страничке клуба в Facebook.  

На резонный вопрос посетителей страницы "Динамо" о том, почему тренеру не выразили благодарность, в комментариии к посту со стороны администратора странички "Динамо" указано: "Эта фотогалерея, а не официальное сообщение.Контракт Рианчо действует до 30 июня". 

Тренер уже неоднократно говорил о том, что покинет киевский клуб. Главной причиной своего ухода он называл нежелание "Динамо" расстаться с рядом игроков, потеряших мотивацию для дальнейших побед. Конкретные имена игроков он не называл. 

Под руководством тренерского дуэта Ребров-Рианчо киевское "Динамо" дважды подряд выиграло чемпионат Украины - в сезонах 2014/15 и 2015/16. 

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