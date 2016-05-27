Юношеская сборная Украины проиграла Македонии в отборочном матче Евро-2017

На столичном стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского завершился матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу среди молодежных команд (U-21), в котором сборная Украины уступила команде Македонии со счетом 0:2.

Судьба матча была решена еще в середине первого тайма.

Начало игры проходило в приблизительно равной упорной борьбе, но на 17-й минуте счет открыли гости. Бабунски на левом фланге обыграл Соболя, вошел в штрафную справа и откатил мяч под удар и Радески, забивший украинцам гол в первом поединке, пробил точно под дальнюю штангу - 1:0.

После этого украинцы имели ряд шансов сравнять счет, а в начале второго тайма даже устроили подобие штурма ворот соперника. Тем не менее, гол забили гости. На 56-й минуте Пивковски прошел по правому флангу и с ходу прострелил "на силу" - Демири оставалось поразить пустые ворота.

Таким образом, сборная Украины после 5-ти матчей по-прежнему имеет 4 очка в турнирной таблице (1 победа, 1 ничья, 3 поражения). Команда занимает предпоследнее 5-е место в Группе 3. Лидерами являются команды Франции (14 очков), Исландии (12) и Македонии (9).

Следующий матч молодежная сборная Украины проведет 2 сентября на своем поле против лидера группы - команды Франции.