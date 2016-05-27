Главный тренер "Атлетико" Симеоне про финал ЛЧ:"Начало матча будет очень напряженным"

Тренер "Атлетико" Диего Симеоне принял участие в традиционной предматчевой пресс-конференции накануне финала Лиги чемпионов, отметив, что игра с "Реалом" будет крайне напряженной, сообщает УЕФА.

"Начало матча будет очень напряженным, очень. Благодаря наличию Каземиро соперник умело перестраивается при потере мяча и наращивает оборонительный потенциал. Тот, кто выиграет противоборства в полузащите на ранней стадии матча, получит преимущество", - отметил Симеоне.

Также тренер мадридцев добавил: "Участвовать в финале невероятно здорово, но выиграть его - значительно лучше. Этот опыт заставляет тебя мечтать о том, чтобы снова пережить такой момент. Конечно, это непросто. Нужно уметь собраться, постоянно стремиться к прогрессу, перестраивать состав, не теряя в самоотдаче, сохранять свои ценности и любовь к работе. Если ты продолжаешь усердно трудиться, то можешь добиться многого".

Говоря о "Реале", Симеоне подчеркнул: "Зидан (тренер "Реала") проделал восхитительную работу. Он сделал ставку на Каземиро, что сильно изменило команду. Он не позволяет прошлому клубу влиять на него, и это делает его отличным тренером. В плане командного баланса Каземиро - крайне важный игрок".

Как сообщал УНИАН, 28 мая в Милане состоится финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона 2015/16, в котором сойдутся мадридские "Реал" и "Атлетико". Матч начнется в 21.45 по киевскому времени.