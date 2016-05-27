Спортивный директор "Вердера" предложит Скрипнику новый контракт

Новый спортивный директор немецкого клуба Бундеслиги "Вердер" (Бремен) Франк Бауманн заявил о том, что предложит украинцу Виктору Скрипнику продлить контракт, сообщается на официальной страничке клуба в Twitter.

«Я убежден, что на данный момент Скрипник — лучший тренер для «Вердера», — отметил Бауманн. - В процессе подготовки к новому сезону клуб начнет переговоры о новом контракте со Скрипником».

Украинец возглавляет "Вердер" с осени 2014 года. По итогам сезона 2014/15 был признан лучшим тренером Бундеслиги.

Всего под руководством Скрипника команда провела 59 матчей в чемпионате Германии, одержав 21 победу, 14 раз сыграв вничью и потерпев 24 поражения. По итогам завершившегося сезона "Вердер" набрал 38 очков и занял 13-е место, сумев сохранить прописку в элите на следующий сезон.