Капитан "Реала" Рамос о финале ЛЧ: "Мы ждем сложного матча с "Атлетико"

Капитан "Реала" Серхио Рамос поделился мнением о Зинедине Зидане и Криштиану Роналду, а также раскрыл советы деда и отца, которые помогают ему побеждать, сообщает официальный сайт УЕФА.

"Мы заслужили путевку в финал, хотя это был очень непростой путь, если честно, заявил Рамос. - После группового этапа, где нам пришлось столкнуться с "Пари Сен-Жермен", мы плохо сыграли на выезде с "Вольфсбургом", но дома проявили волю и взяли верх. Затем, в полуфинале, нам удалось пройти топ-клуб - "Манчестер Сити". Мы были рады, что тяжелый труд, несмотря на все подъемы и падения, оправдался. В миланском финале нам будет противостоять еще одна замечательная команда - "Атлетико". Это радует".

Говоря о сопернике, Рамос отмечает: "Мы очень хорошо знаем эту команду. Она тоже заслужила этот финал. Наши соперники одолели нескольких фаворитов турнира и находятся в хорошей форме. У "Атлетико" прекрасная команда, которая знает, как сражаться, а это главное. Мы ждем очень сложного, упорного матча. Надо быть полностью сосредоточенными, ведь в финалах зачастую все решают мелочи. Выигрывает команда, которая меньше ошибается. Надо продемонстрировать те же игру, упорство и рвение, которые помогли нам пройти так далеко. Мы как никогда прежде должны показать единство. Надо стать одним целым и хорошо сыграть в обороне. Если нам это удастся, сделаем большой шаг в правильном направлении".

Говоря о взаимодействии с лидером "Реала" Криштиану Роналду, капитан отметил: "Трудно представить "Реал" без Криштиану Роналду. Он обеспечивает команде 50 голов за сезон. Очень сложно держаться на таком уровне в течение многих лет, но ему это удается. Клуб может рассчитывать на него, пока он здесь, и это просто роскошь".

А рассуждая о тренерской работе Зинедина Зидана отметил: "Я всегда говорил только хорошее о Зизу. И не только из-за того, чего он добился [как игрок], что он символизирует и какое замечательное время мы провели вместе в качестве одноклубников. Зидан хорош и как тренер. Он не так давно возглавляет команду, у него не так много опыта тренерской работы, но он дал "Реалу" нужный толчок в очень важный момент. Он полностью погружен в процесс. Он был великим футболистом, и это видно по его работе в качестве тренера. Мы стараемся претворить в жизнь идеи, которые у него появились в бытность игроком, и которые он уже адаптировал, став тренером. У него получается выжимать из нас максимум на важнейшей стадии сезона".

Как сообщал УНИАН, 28 мая в Милане состоится финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона 2015/16, в котором сойдутся мадридские "Реал" и "Атлетико". Матч начнется в 21.45 по киевскому времени.