В Киеве состоится Первый детский футбольный турнир памяти Лобановского

Об этом один из организаторов соревнований, депутат Киевского городского совета Владимир Гончаров сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, турнир соберет более 20 команд и будет проходить в Дарницком районе на трех площадках одновременно.

"Мне очень лестно входить в оргкомитет турнира памяти легендарного игрока и тренера, - отметил Гончаров. - Валерий Васильевич Лобановский - идеал игрока и тренера, на которого надо равняться и молодым игрокам. Символично, что турнир проводится в год 30-летия победы киевского "Динамо" в еврокубке - Кубке обладателей кубков. И очень радует тот факт, что много команд заявилось на этот турнир".

В свою очередь директор ДЮСШ «Переможець» Олег Мичурин подчеркнул необходимость чтить память о Лобановском.

"Мы должны возрождать память о великом тренере. Сейчас спроси у детей, кто такой Лобановский? Они, наверняка, не ответят. Благодаря проведению турнира, все дети будут знать это имя. Лобановский - тренер Киева. И для детей очень важно помнить о нем. Моя мечта - чтобы через 2-3 года соревнования шли на каждом клочке земли в Киеве», - сказал он.

Одним из организаторов турнира также выступил Детский футбольный клуб им. Валентина Шербачева, известного спортивного тележурналиста.

Председатель Детско-юношеской футбольной лиги Киевской области Валерий Золотухин сообщил, что все дети в клубе будут обучаться либо бесплатно, либо за минимальную плату.

Член Ассоциации спортивных журналистов Украины Валентин Щербачев сообщил, что уже идет набор детей и тренеров в клуб его имени.

«Отобрали несколько десятков ребятишек. По статистике, наиболее талантливые дети - из семей с не самым большим достатком. Поэтому мы решили, что занятия будут доступны для детей из любой семьи, с любым достатком», - подчеркнул он.

Первый детский футбольный турнир памяти Валерия Лобановского стартует в Киеве 29 мая и продлится до 4 июня. На сегодняшний день для участия в соревнованиях уже зарегистрировалась 21 команда, еще 4 подали заявки. Последний день подачи заявок - суббота, 28 мая.