Моуриньо стал главным тренером "Манчестер Юнайтед"

13:23, 27 мая 2016
Футбол
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Контракт с португальским специалистом подписан на три года. 

Жозе Моуриньо горд тем, что ему доверили тренировать МЮ / manutd.com

Жозе Моуринью назначен главным тренером английского "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт клуба.

Контракт начнет действовать с сезона 2016/17 и рассчитан на три года..

Моуриньо (53 года) удалось достигать успехов на самом высоком уровне европейского футбола в течение более десяти лет. За это время он выиграл чемпионские титулы и национальные Кубки в четырех странах (Португалия, Англия, Италия и Испания), а также дважды выиграл Лигу чемпионов - в 2004 году с португальским "Порту" и в 2010 году с итальянским "Интером" (Милан).

Объявляя о назначении португальского специалиста, вице-президент МЮ Эд Вудворд сказал: "Хосе просто лучший тренер в футболе сегодня. Он выигрывал трофеи и вдохновлял игроков в ведущих странах Европы. И, конечно же, он очень хорошо знает, Премьер-лигу, так как завоевал здесь уже три титула. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы приветствовать его в "Манчестер Юнайтед". Его послужной список идеально подходит, чтобы взять клуби повести его  вперед."

В свою очередь, Моуринью отметил: "Воглавить "Манчестер Юнайтед" - особая честь в футболе Это клуб, которым восхищаются во всем мире".

Как сообщал УНИАН, 23 мая "Манчестер Юнайтед" уволил предыдущего главного тренера голландского специалиста Луи ван Гаала.

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