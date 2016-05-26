Форвард сборной Англии Старридж может пропустить Евро-2016 из-за травмы

Форвард "Ливерпуля" пожаловался на травму икроножной мышцы во время тренировки сборной на подготовительном сбора национальной команды к Евро-2016, что оставляет минимальные шансы на то, что он сыграет в пятницу в товарищеском матче против Австралии, сообщает Daily Mail.

Игрок прошел медосмотр, но сроки его восстановления пока не сообщаются. Тренировку в среду Старридж был вынужден пропустить.

В случае, если форвард сборной Англии не сможет восстановиться к Евро-2016, предполагается, что его место в заявке сборной Англии займет молодой 18-летний нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд.

Как сообщал УНИАН, на Евро-2016 сборная Англии сыграет на первом этапе в группе с командами России, Словакии и Уэльса.

Чемпионат Европы пройдет во Франции с 10 июня по 10 июля.