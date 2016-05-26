"Шахтер" отказался продавать Марлоса в "Тоттенхэм" за 12 миллионов евро

Руководство донецкого "Шахтера" и английского "Тоттенхэма" не договорилось о продаже бразильского легионера горняков Марлоса за 12.5 миллионов евро, сообщает ESPN.

Футболист, который забил в прошлом сезоне 12 голов и сделал 14 результативных перед, попал в поле зрения ряда ведущих клубов, в числе которых немецкая "Боруссия" и итальянский "Интер".

Команда из Донецка планирует выручить, как минимум, 25 млн. евро за игрока.

"Шахтер" приобрел Марлоса за 8 млн.евро в 2014-м году.