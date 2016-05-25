В сборной Украины сняли бан на игроков из чемпионата России

Тренерский штаб сборной Украины во главе с Михаилом Фоменко пригласил в команду для подготовки к Евро-2016 защитника пермского "Амкара" Богдана Бутко. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Бутко получил вызов вместе с форвардом Евгением Селезневым. Таким образом, теперь на попадание в финальную заявку на чемпионат Европы претендуют 28 футболистов.

Богдан Бутко в составе сборной Украины участвовал на Евро-2012 в качестве игрока мариупольского "Ильичевца". Права на защитника принадлежат донецкому "Шахтеру", а в "Амкаре" он выступал на правах аренды.

Напомним, на последние товарищеские матчи сборной Украины в феврале 2016 года Михаил Фоменко не вызвал в команду ни одного игрока из чемпионата России.

Кроме того, представители Российской футбольной Премьер-лиги не попали в расширенный список команды к Евро-2016, который Фоменко представил изначально.