Форвард "Шахтера" Селезнев присоединился к сборной Украины

Сегодня в расположение сборной Украины, которая готовится к Евро-2016 в Италии, присоединился форвард донецкого "Шахтера" Евгений Селезнев. Об этом сообщает Sport Arena.

Таким образом, он стал 27-м человеком, который получил возможность сыграть за национальную команду Украины на чемпионате Европы.

В отборочном цикле к турниру Селезнев сыграл пять матчей, в которых забил два гола.

Как сообщал УНИАН, в расширенный список футболистов, который представил главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко перед началом учебно-тренировочного сбора не было ни одного игрока, представляющего чемпионат России.

Евгений Селезнев последние полгода провел в российской Премьер-лиге, выступая за краснодарскую "Кубань". В мае он стал игроком "Шахтера" и несколько раз заявил, что хочет выступить за сборную Украины на Евро-2016.

Окончательную заявку сборной Украины на Евро-2016 Михаил Фоменко должен определить до 1 июня.