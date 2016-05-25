Порошенко попросил президента ФИФА разблокировать "Арену Львов" для матчей ЧМ-2018

Президент Украины Петр Порошенко направил письмо в адрес президента ФИФА Джанни Инфантино с просьбой перевести санкции в отношении "Арены Львов" в состояние условных. Об этом сообщает официальный сайт Львовской областной государственной администрации.

Если ФИФА одобрит эту просьбу, национальная сборная Украины по футболу сможет проводить во Львове квалификационные матчи к Чемпионату Мира 2018 года.

Стадион "Арена Львов" был дисквалифицирован на 5 лет по решению дисциплинарного комитета ФИФА от 27 сентября 2013 года и отстранен от проведения официальных соревнований под эгидой ФИФА.

Санкции наложили из-за недисциплинированного поведения болельщиков на матче отбора к ЧМ-2014 между сборными Украины и Сан-Марино, который состоялся 6 сентября 2013 года.