Порошенко попросил президента ФИФА разблокировать "Арену Львов" для матчей ЧМ-2018

20:03, 25 мая 2016
Футбол
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Стадион продолжает отбывать пятилетнюю дискваликацию за поведение фанатов.

Порошенко попросил поменять дисквалификацию для "Арены Львов" / ФК "Шахтер"

Президент Украины Петр Порошенко направил письмо в адрес президента ФИФА Джанни Инфантино с просьбой перевести санкции в отношении "Арены Львов" в состояние условных. Об этом сообщает официальный сайт Львовской областной государственной администрации.

Если ФИФА одобрит эту просьбу, национальная сборная Украины по футболу сможет проводить во Львове квалификационные матчи к Чемпионату Мира 2018 года.

Стадион "Арена Львов" был дисквалифицирован на 5 лет по решению дисциплинарного комитета ФИФА от 27 сентября 2013 года и отстранен от проведения официальных соревнований под эгидой ФИФА.

Санкции наложили из-за недисциплинированного поведения болельщиков на матче отбора к ЧМ-2014 между сборными Украины и Сан-Марино, который состоялся 6 сентября 2013 года.

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