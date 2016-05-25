Ассистент Реброва в киевском "Динамо" станет главным тренером в России - СМИ
Рауль Рианчо может возглавить московское "Динамо", выступающее во втором дивизионе чемпионата России.
Ассистент главного тренера киевского "Динамо" Рауль Рианчо в ближайшее время станет главным тренером московского "Динамо", сообщает Sportbox.ru.
56-летний испанец работал в киевском "Динамо" с 2014-го года. В тренерском штабе киевлян он был ассистентом сначала Олега Блохина, а потом Сергея Реброва.
Ранее Рианчо занимал аналогичную должность в казанском "Рубине", где главным тренером был Курбан Бердыев.
По окончании текущего месяца у Рианчо заканчивается контракт с киевским клубом, который он продолжать не намерен.
По мнению специалиста, в межсезонье "Динамо" должны покинуть четыре украинских футболиста, которые потеряли желание развиваться. Если президент клуба Игорь Суркис решится их продать, испанец рассмотрит вариант продления отношений с киевским клубом.
Московское "Динамо" по итогам прошедшего сезона в чемпионате России покинуло Премьер-лигу и в следующем сезоне будет выступать во втором дивизионе.