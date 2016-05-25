УЕФА не будет разводить сборные Украины и России на Евро-2016
14:28, 25 мая 2016Футбол
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Украина может встретиться с Россией уже на стадии 1/8 финала.
Россия может встретиться с Украиной в плей-офф / РФС
Сборные России и Украины могут встретиться в плей-офф чемпионата Европы 2016 года, сообщает РБК, ссылаясь на слова министра спорта РФ Виталия Мутко.
По словам чиновника, УЕФА не будет специально разводить российскую и украинскую команды, как было сделано при жеребьевке группового этапа.
"На Евро не может быть никакой политики. Если попадется [Украина], будем играть. Никого разводить не будут", - цитирует Мутко агентство "Р-Спорт".
Отметим, что существует вероятность встречи Украины и России уже на стадии 1/8 финала.
На групповом этапе Евро-2016 соперниками сборной Украины являются команды Германии, Польши и Северной Ирландии. Россия попала в группу с Англией, Уэльсом и Словакией.
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