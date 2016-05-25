Капитан "Шахтера" Срна: "Мы все будем благодарны за поддержку Киеву и Львову"

Капитан донецкого "Шахтера" выразил свою признательность Киеву и Львову за поддержку, которая оказывается в этих городах "горнякам". Об этом футболист сказал в интервью Tribuna.ua.

"Очень много дончан здесь (в Киеве), постоянно встречаю. И сами киевляне очень приятные. Мы всегда будем благодарны Киеву за то, что так хорошо нас приняли. И я всегда буду говорить: "Дякую, Львів". Без поддержки Львова мы, возможно, и не добились бы такого результата в Лиге Европы. Даже в Киеве мы постоянно чувствуем поддержку – в ресторане, магазине общаешься с людьми, они понимают наше положение, переживают. Сначала были какие-то проблемы и сегодня бывают неприятные ситуации, но это все быстро забывается", - заявил Срна.

Защитник также добавил, что неприятные моменты жизни в столице появились после того, как он в интернете появилось видео, где Срна в самолете исполняет гимн "Динамо" в нецензурной версии.

"Разве что после этой песни в самолете – один или два человека показали мне средний палец. Но я их прекрасно понимаю, потому что сам виноват. Я хотел бы еще раз все объяснить. Я вообще не знал, что это гимн "Динамо", просто слышал эту песню. Думаю, футболисты "Динамо" тоже не знают гимна "Шахтера", - объяснил Срна.

Напомним, после начала боевых действий в Донецке "Шахтер" переехал в Киев. Большинство своих домашних матчей команда проводит на "Арене Львов".