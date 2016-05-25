ФФУ дала шанс луцкой "Волыни" продолжить существование

Исполнительный комитет Федерации футбола Украины допустил луцкую "Волынь" к прохождению аттестации для участия в Премьер-лиги в сезоне 2016/17, сообщает Sport Arena, ссылаясь на телеканал "Футбол 1".

Допуск к аттестации выдан с одним условием – до 31 мая клуб должен погасить все долги перед бывшими футболистами.

"Клуб пообещал погасить все долги, без каких-либо мировых соглашений. Именно так сформулировано письмо генерального директора "Волыни", именно так с этого клуба и нужно спрашивать", - заявил после голосования член Исполкома Артем Франков.

Задолженность "Волыни" перед бывшими футболистами в общей сложности составляет 3,2 миллиона долларов, за что к клубу уже были применены дисциплинарные санкции в виде снятия 18 очков в минувшем чемпионате.

Во время аттестационного периода "Волынь" не проявляла активности и вместе с харьковским "Металлистом" и ужгородской "Говерлой" не получила разрешение на участие в Премьер-лиге. Апелляцию на такое решение ФФУ луцкий клуб не подавал.

Предполагалось, что "Волынь" по окончании сезона прекратит существование, но позже появилась информация, что у клуба нашлись средства для выплаты долгов футболистам и участия в следующем сезоне Премьер-лиги.