Капитан "Шахтера" Срна продлил контракт с клубом

Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна заявил о том, что проджлил контракт с клубом, сообщает Tribuna.com.

При этом, каких-либо подробностей нового контракта игрок не привел.

"Я продлил контракт и очень этому рад", - отметил футболист.

На уточняющий вопрос, чувствуете ли в себе силы продолжать играть, хорватский легионер горняков ответил лаконично: "Чувствую себя прекрасно".

Рассуждая о тренерских курсах, которые он прошел, Срна отметил: "В первую очередь меня интересовали физиология и психология игроков. Курсы в этом плане многому научили. Получил огромное удовольствие от преподавателей. Меня учили Морозов, Головко, Ковалец – много тренеров, которых я очень уважаю. Было приятно – многие бывшие футболисты учились со мной. И Калиниченко, и Рева, и сегодняшний тренер «Металлиста».

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А на вопрос о будущем в роли тренер «Шахтера», Срна ответил: "Нет такой мечты или цели. Пока я не планирую быть тренером, хочу еще играть, пока могу. Я уже говорил – хочу закончить карьеру в «Шахтере». А там уже будем говорить с клубом – что, как, когда. Я пошел на курсы, потому что живу в Киеве, есть больше свободного времени, а завтра всякое может случиться в жизни. Все равно я останусь в футболе – ресторан или другой бизнес открывать не буду, это не мое".

Срна играет в составе "Шахтера" 13 лет - с 2003-го года, куда перешел из своей первой команды хорватского "Хайдука" (Сплит). За эти годы игрок вместе с командой завоевал 22 титула - обладатель Кубка УЕФА, 8-кратный чемпион Украины, 6-кратный обладатель Кубка Украины, 7-кратный обладатель Суперкубка Украины. Ранее он по разу становился вместе с "Хайдуком" чемпионом и обладателем Кубка Хорватии.

Как сообщал УНИАН, ранее "Шахтер" покинул главный тренер Мирча Луческу, который проработал на своем посту 12 лет и завоевал вместе с командой 22 титула.