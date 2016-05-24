Луческу: "Быть тренером "Зенита" — большая честь для меня"

Бывший наставник донецкого "Шахтера" Мирча Луческу, подписавший сегодня контракт с российским "Зенитом", поделился своими ожиданиями от работы в "Зените" в интервью официальному сайту петербургского клуба.

"Быть тренером «Зенита» — большая честь для меня. Мы много общались еще когда я работал в «Шахтере». Я знаю потенциал этой команды, знаю болельщиков, знаю, чего хочет «Зенит» в футболе, каких успехов хочет добиться в Европе. Помню, как Тимощук уезжал от нас в Петербург, и я всегда с удовольствием следил за его новой командой, за ним самим. Было очень приятно, когда «Зенит» завоевал с ним чемпионский титул в 2007-м, а затем и европейские награды. И мы тогда поверили, что сможем добиться подобного", - отметил Луческу.

«Зенит» располагает всем необходимым для работы. Мы провели очень профессиональную встречу с руководством клуба, я посмотрел и новый стадион. У «Зенита» есть большой потенциал. К сожалению, с игроками пока не встретился, но время еще есть", - продоложил румынский специалист.

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"И, конечно, Санкт-Петербург — один из самых прекрасных городов мира. Надеюсь, что все вместе мы сможем добиться того, о чем мечтают наши болельщики — добиться успехов и побед! Я полон энтузиазма и жду, когда смогу приступить к работе", - заключил новый тренер "Зенита".

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Мирча Луческу был назначен новым главным тренером "Зенита"