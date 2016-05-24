Официально: Мирча Луческу — новый главный тренер "Зенита"

Российский футбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург) официально подтвердил назначение Мирчи Луческу главным тренером команды, сообщается на сайте клуба.

"Соглашение румынского специалиста с сине-бело-голубыми рассчитано на два сезона и предусматривает возможность продления еще на один год", - говорится в сообщении.

Финансовые детали контракта не приводятся.

Ранее сообщалось со ссылкой на агента специалиста, что Мистер начнет работу в российском клубе с 1 июня 2016 года.

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Луческу родился 29 июля 1945 года в Бухаресте. В 1979-м возглавил «Корвинул» из города Хунедоара, после работал с национальной сборной Румынии, бухарестскими «Динамо» и «Рапидом», итальянскими «Пизой», «Брешией», «Реджаной», турецкими «Галатасараем» и «Бешикташем».

С 2004-го по 2016-й тренировал донецкий «Шахтер», который под его руководством 8 раз выиграл чемпионат Украины, 6 раз становился обладателем национального кубка, 7 — Суперкубка и 1 — Кубка УЕФА.

В общей сложности румынский специалист завоевал 32 трофея, в том числе — чемпионские кубки в трех странах (Румынии, Турции и Украине) и два европейских титула — Кубок и Суперкубок УЕФА.