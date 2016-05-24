Тренер Фонсека подпишет с "Шахтером" двухлетний контракт - португальские СМИ

Тренер Паулу Фонсека в ближайшее время покинет португальскую "Брагу" и возглавит донецкий "Шахтер", сообщает Сorreio da Manha.

По данным издания, с украинским клубом Фонсека подпишет двухлетний контракт. За каждый из сезонов 43-летний специалист заработает по два миллиона евро.

Как сообщал УНИАН ранее, Фонсека должен подписать с "Шахтером" контракт в течение текущей недели.

Паулу Фонсека родился в Мозамбике, но всю игровую и тренерскую карьеру провел в Португалии. В сезоне 2012/13 ему удалось привести скромный клуб "Пасуш до Феррейра" к третьему месту в чемпионате Португалии, которое позволило команде сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

После этого специалист недолгое время возглавлял "Порту", вновь "Пасуш до Феррейру" и "Брагу". С своим последним клубом Фонсека занял четвертое место в чемпионате 2015/16, а также дошел до четвертьфинала Лиги Европы, где в обоих матчах уступил "Шахтеру".

Несколько дней назад "Брага", обыграв "Порту" в серии пенальти, впервые за 50 лет стала обладателем Кубка Португалии.