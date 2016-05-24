Ребров может принять решение о расформировании "Динамо-2"

Руководство киевского "Динамо" рассматривает вопрос о расформировании своей второй команды, которая выступает в Первой лиге чемпионата Украины по футболу. Об этом сообщает Sport Arena, ссылаясь на свои источники.

Решение о необходимости "Динамо-2" должен принять главный тренер основной команды Сергей Ребров. Если он решит, что необходимости в "дубле" нет, вторая команда прекратит свое существование.

Отметим, что в структуре "Динамо" есть команды U-21 и U-19, выступающие в соответствующих чемпионатах под эгидой Премьер-лиги.

При этом, "Динамо-2", в отличии от молодежных коллективов, не может по ходу сезона проводить ротацию игроков с основной командой. В связи с этим в "дубль", как правило, направлялись футболисты, которые переросли молодежный возраст, но по своему уровню не попадали в основной состав киевлян.

В последние годы единственной турнирной целью "Динамо-2" было сохранение места в Первой лиге, с чем команда регулярно справлялась.

Как сообщал УНИАН, чемпионом Первой лиги в сезоне 2015/16 стала кировоградская "Зирка". "Динамо-2" после 28 туров находится в нижней части турнирной таблицы.