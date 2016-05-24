Роналду сыграет за "Реал" в финале Лиги чемпионов, несмотря на травму

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду сыграет в финале Лиги чемпионов, несмотря на травму бедра. Об этом заявил главный тренер команды Зинедин Зидан, сообщает Sky Sports.

Трехкратный обладатель "Золотого мяча" вышел в основом составе "Реала" во время последнего матча сезона в чемпионате Испании против "Депортиво". В первом тайме Роналду забил два мяча, а в перерыве встречи был заменен.

Позже португалец пропустил тренировку команды перед встречей с "Атлетико" в финале Лиги чемпионов.

Однако Зидан уверен, что лидер "Реала" сыграет в решающем матче ЛЧ. "Не будет никаких проблем. Во время нашей двусторонки он почувствовал что-то неладное, и потому не играл в качестве предосторожности", - сказал наставник мадридцев.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно о том, что финал Лиги чемпионов пропустит из-за травмы центральный защитник "Реала" Рафаэль Варан.

Финал Лиги чемпионов 2016-го года, в котором, как и два года назад, сойдутся мадридские "Реал" и "Атлетико", состоится в субботу, 28 мая, на миланском стадионе "Сан-Сиро".