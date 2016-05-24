Моуриньо станет тренером "Манчестер Юнайтед" в ближайшие 48 часов

В течение ближайших 48 часов английский "Манчестер Юнайтед" объявит о назначении главным тренером команды португальского специалиста Жозе Моуриньо, сообщает Sky Sports.

Агент португальца Жорже Мендеш и исполнительный директор "МЮ" Эд Вудвард достигли соглашения относительно условий контракта 53-летнего наставника. После этого юристам "Юнайтед" было поручено составить проект договора.

Также отмечается, что переговоры между "МЮ" и Моуриньо прошли легко, так как португалец очень хотел возглавить клуб. Официальная презентация нового наставника "Юнайтед" должна состояться в конце нынешней недели.

Как сообщал УНИАН, вчера "Манчестер Юнайтед" официально уволил предыдущего тренера Луи Ван Гаала.

Слухи о том, что Жозе Моуриньо летом 2016-го года возглавит "МЮ" циркулировали с середины минувшего сезона, когда португалец был уволен из лондонского "Челси".

СМИ сообщают, что клуб готов выделить новому тренеоу на проведение трансферов сумму в 200 миллионов евро, а среди вероятных покупок Моуриньо называют форварда французского "ПСЖ" Златана Ибрагимовича.