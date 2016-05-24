Донецкому "Шахтеру" исполнилось 80 лет

"Все эти годы «Шахтер» развивался и прогрессировал. Поколения футболистов и тренеров добивались высоких результатов, принося донецкому клубу титулы, ковали его славу и формировали репутацию грозного, бескомпромиссного соперника", - говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

«Горняки» – четырехкратные обладатели Кубка СССР, Суперкубка Союза, девятикратные чемпионы Украины и обладатели Кубка, семикратные обладатели Суперкубка страны. Донецкая команда регулярно выступает на евроарене. В 2009 году «оранжево-черные» завоевали Кубок УЕФА, а в нынешнем юбилейном году дошли до полуфинала Лиги Европы.

"Все эти достижения невозможно представить без болельщиков. Именно они всегда были, есть и будут главным стимулом для наших футболистов и тренеров. За «Шахтер» болеют миллионы людей из разных уголков земного шара! Именно для них команда играет и ставит перед собой амбициозные цели", -.подчеркивается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, в 2016-м году "Шахтер" стал вице-чемпионом Украины, обладателем Кубка Украины и полуфиналистом Лиги Европы. В еврокубке команда показала лучший результат среди всех представителей Украины.