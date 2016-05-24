Луческу подписал трехлетний контракт с "Зенитом" - агент тренера

Тренер Мирча Луческу подписал контракт с санкт-петербургским футбольным клубом "Зенит". Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова агента румынского специалиста Аркадия Запорожану.

"Ночью был подписан контракт. Соглашение подписано по схеме "2+1", но можно сказать, что это полноценный трехлетний контракт, потому что есть условие, согласно которому, если после истечения второго года (контракта) ни одна из сторон в письменном виде не оповещает другую о расторжении контракта, то автоматически вступает в силу третий год", - сказал Запорожану.

Кроме того, в интервью Р-Спорт агент сообщил, что российские тренеры, входившие в штаб предыдущего наставника "Зенита" Андре Виллаш-Боаша останутся в клубе.

"Что касается российских тренеров, входивших в штаб Андре Виллаш-Боаша (Сергея Семака и Игоря Симутенкова, они останутся в структуре "Зенита", но в каком качестве, пока непонятно. Мистер (Луческу) приедет в Санкт-Петербург, поговорит с ними, познакомится. Тогда и будет принято решение", - добавил агент.

Как сообщал УНИАН, в субботу Луческу покинул донецкий "Шахтер" после 12 лет работы в этом клубе.

Вчера тренер провел встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, во время которой обсуждал свой переход в "Зенит".