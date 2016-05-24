Ребров уверен, что Гладкий поможет "Динамо"

Об этом он сказал изданию MatchDay.

"Конечно, рад переходу. Саша опытный футболист. Насколько я знаю, переговоры насчет перехода в «Динамо» велись с ним еще раньше, и он должен был переехать в Киев до этого момента", - отметил Ребров.

Главный тренер "Динано" отметил, что Гладкий имеет опыт выступлений в чемпионате Украины, в Лиге чемпионов, много забивал и за «Шахтер», и за «Карпаты». "Поэтому он должен, и я верю, усилит нашу команду", - сказал Ребров.

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"Я хочу работать с мотивированными футболистами. И Александр Гладкий как раз один из таких игроков. Уверен, он поможет нашей команде и будет полезен", - подытожил Ребров.

Ранее УНИАН сообщал, что киевское "Динамо" подписало контракт с нападающим Александром Гладким, который предыдущие два года провел в донецком "Шахтере".