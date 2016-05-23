"Манчестер Юнайтед" уволил главного тренера Ван Гаала

Руководство "Манчестер Юнайтед" приняло решение разорвать контракт с тренером команды Луи Ван Гаалом. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Исполнительный директор "МЮ" Эд Вудвард поблагодарил голландского специалиста за два года сотрудничества с клубом и выигранный Кубок Англии.

Контракт Ван Гаала с "Юнайтед" заканчивался летом 2017 года, а потому "МЮ" придется заплатить ему неустойку, которая по данным британской прессы, составит 5 миллионов фунтов.

Заменить Ван Гаала у руля "Манчестер Юнайтед" должен португалец Жозе Моуриньо. СМИ сообщают, что клуб готов выделить ему на проведение трансферов сумму в 200 миллионов евро, а среди вероятных покупок португальца называют форварда французского "ПСЖ" Златана Ибрагимовича.

Как сообщал УНИАН, в прошедшую субботу "Манчестер Юнайтед" выиграл Кубок Англии, победив в финале "Кристал Пэлас" со счетом 2:1. Ранее команда заняла пятое место в чемпионате Англии и не смогла квалифицироваться в Лигу чемпионов.