Луческу обсудил с главой "Газпрома" Миллером свой переход в "Зенит"

19:00, 23 мая 2016
Футбол
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70-летний специалист в ближайшее время может возглавить команду из Санкт-Петербурга.

Луческу встретился с Миллером / ФК

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу сегодня встретился с главой компании "Газпром" Алексеем Миллером, чтобы обсудить свое возможное назначением главным тренером в санкт-петербургском "Зените". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным российского СМИ, стороны взяли паузу на обдумывание, но при этом вероятность того, что Луческу примет "Зенит", весьма высока.

Вместе с тем, как сообщает турецкое издание Hurriyet, Луческу уже согласовал с "Зенитом" условия соглашения - по ним 70-летний тренер подпишет трехлетний контракт с зарплатой 5 миллионов долларов в год.

Как сообщал УНИАН, Мирча Луческу покинул "Шахтер" в субботу, 21 мая, после того, как "горняки" выиграли Кубок Украины. На следующий день румынский специалист вылетел в Санкт-Петербург

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