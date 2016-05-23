Луческу обсудил с главой "Газпрома" Миллером свой переход в "Зенит"

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу сегодня встретился с главой компании "Газпром" Алексеем Миллером, чтобы обсудить свое возможное назначением главным тренером в санкт-петербургском "Зените". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным российского СМИ, стороны взяли паузу на обдумывание, но при этом вероятность того, что Луческу примет "Зенит", весьма высока.

Вместе с тем, как сообщает турецкое издание Hurriyet, Луческу уже согласовал с "Зенитом" условия соглашения - по ним 70-летний тренер подпишет трехлетний контракт с зарплатой 5 миллионов долларов в год.

Как сообщал УНИАН, Мирча Луческу покинул "Шахтер" в субботу, 21 мая, после того, как "горняки" выиграли Кубок Украины. На следующий день румынский специалист вылетел в Санкт-Петербург.