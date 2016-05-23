Сборная Италии назвала предварительный состав к Евро-2016

Главный тренер сборной Италии Антонио Конте назвал расширенный список из 30 футболистов, которые претендуют на участие в Евро-2016. Об этом сообщает официальный сайт Итальянской федерации футбола.

В состав вошли четыре легионера, выступающих в чемпионатах Англии и Франции. Все остальные игроки - представители итальянской Серии А.

Отметим, что в заявке не оказалось футболистов, выступающих в американской лиге MLS - форварда "Торонто" Себастьяна Джовинко и полузащитника "Нью-Йорк Сити" Андреа Пирло.

Окончательная заявка сборной Италии должна быть подана до 1 июня и включать 23 футболиста. Перед этим команда успеет сыграть один товарищеский матч - 29 мая против Шотландии.

Вратари: Джанлуиджи Буффон (Ювентус), Федерико Маркетти (Лацио), Сальваторе Сиригу (ПСЖ, Франция);

Защитники: Давиде Астори (Фиорентина), Даниэле Ругани, Андреа Барцальи, Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (все - Ювентус), Маттиа Де Шильо (Милан), Давиде Дзаппакоста (Торино), Анджело Огбонна (Вест Хэм, Англия), Маттео Дармиан (Манчестер Юнайтед, Англия);

Полузащитники: Марко Бенасси (Торино), Джакомо Бонавентура, Рикардо Монтоливо (оба - Милан), Даниэле Де Росси, Алессандро Флоренци (оба - Рома), Эмануэле Джаккерини (Болонья), Жоржиньо (Наполи), Марко Пароло, Антонио Кандрева (оба - Лацио), Стефано Стураро (Ювентус), Тиаго Мотта (ПСЖ, Франция);

Нападающие: Эдер (Интер), Чиро Иммобиле (Торино), Лоренцо Инсинье (Наполи), Грациано Пелле (Саутгемптон), Симоне Дзадза (Ювентус), Федерико Бернардески (Фиорентина), Стефан Эль-Шаарави (Рома).