"Реал" потерял защитника перед финалом Лиги чемпионов

Мадридский "Реал не сможет рассчитывать на помощь своего центрального защитника Рафаэля Варана в финале Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт клуба.

В клубе не сообщили сроки восстановления французского футболиста, но, по данным испанских СМИ, он будет оставаться вне игры три недели. Таким образом, в финальном матче с "Атлетико" центр защиты "Реала" составят Серхио Рамос и Пепе.

Травма Варана также может помешать ему сыграть в первом матче сборной Франции на Евро-2016, где команде Дидье Дешама будет противостоять Румыния. Если же игрок пропустит чемпионат Европы, готовность заменить его в основном составе уже выразил защитник "Барселоны" Жереми Матье.

Напомним, Рафаэль Варан стал футболистом "Реала" в 2011-м году и с тех пор провел за мадридскую команду 150 матчей во всех турнирах. В победном для "Реала" финале Лиги чемпионов 2014-го года он отыграл все 120 минут игрового времени.

Финал Лиги чемпионов 2016-го года, в котором, как и два года назад, сойдутся мадридские "Реал" и "Атлетико", состоится в субботу, 28 мая, на миланском стадионе "Сан-Сиро".