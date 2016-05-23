Португальский тренер Фонсека до конца недели возглавит донецкий "Шахтер" - СМИ

В течение нынешней недели донецкий "Шахтер" возглавит португальский специалист Паулу Фонсека, сообщает Sport Arena.

Фонсека уже согласовал с украинским клубом условия контракта, срок которого составит два года, а также кадровый состав своего тренерского штаба.

Отмечается, что единственной преградой на пути Фонсеки в "Шахтер" является его контракт с португальской "Брагой", срок действия которого истекает летом 2017 года. Сегодня 43-летний специалист встретится с президентом "Браги", чтобы обсудить условия расторжения договора.

Паулу Фонсека родился в Мозамбике, но всю игровую и тренерскую карьеру провел в Португалии. В сезоне 2012/13 ему удалось привести скромный клуб "Пасуш до Феррейра" к третьему месту в чемпионате Португалии, которое позволило команде сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

После этого специалист недолгое время возглавлял "Порту", вновь "Пасуш до Феррейру" и "Брагу". С своим последним клубом Фонсека занял четвертое место в чемпионате 2015/16, а также дошел до четвертьфинала Лиги Европы, где в обоих матчах уступил "Шахтеру".

Кроме того, вчера "Брага", обыграв "Порту" в серии пенальти, впервые за 50 лет стала обладателем Кубка Португалии.

Как сообщал УНИАН, в субботу, после победы "Шахтера" в Кубке Украины, главный тренер команды Мирча Луческу покинул донецкий клуб.