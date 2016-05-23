"Барселона" обыграла "Севилью" в финале Кубка Испании

"Барселона" в финальном матче Кубка Испании обыграла "Севилью" со счетом 2:0 и стала обладателем трофея.

С 37-й минуты матча после удаления защитника "Барселоны" Хавьера Маскерано "Севилья" играла в большинстве, но воплотить преимущество в гол не смогла. На 90-й минуте составы подравнялись - красную карточку в составе "рохи-бланкос" получил Эвер Банега.

Оба гола в матче были забиты в овертайме после передач Лионеля Месси, которые выводили его партнеров один на один с вратарем "Севильи". На 97-й минуте таким образом отличился защитник Хорди Альба, а на 120-й - форвард Неймар.

Украинский полузащитник "Севильи" Евгений Коноплянка вышел на поле на 80-й минуте, но запомнился лишь тем, что получил предупреждение после фола на Месси. Всего за матч арбитр раздал 12 желтых и три красных карточки.

Барселона - Севилья - 2:0 ОТ (0:0)

Голы: Альба (97), Неймар (120);

Удаления: Маскерано (36) - Банега (90), Каррисо (120);

Как сообщал УНИАН, "Барселона" в нынешнем сезоне выиграла чемпионат Испании, а "Севилья" стала победителем Лиги Европы.