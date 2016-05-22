Киевское "Динамо" должно вскоре усилиться полузащитником "Ворсклы"

Киевское "Динамо" в ближайшее время должно усилить свой состав полузащитников полтавской "Ворсклы" Артемом Громовым. Об этом в интервью программе "ПроФутбол" на телеканале "2+2" сообщил ассистент главного тренера "Динамо" Рауль Рианчо.

"Это будет прекрасное приобретение для нас", - прокомментировал будущую сделку специалист.

При этом Рианчо добавил, что, по его мнению, в команде есть четыре футболиста, которых стоит продать и заменить другими украинскими исполнителями. Именно продажа этих игроков является условием для того, чтобы испанский специалист продолжил работать с "Динамо".

Рауль также уточнил, что президент клуба Игорь Суркис не желает расставаться с данными футболистами.

26-летний Громов является воспитанником "Ворсклы", за которую выступает с 2010 года. В сезоне 2015/16 он провел в чемпионате Украины 19 матчей, забив 3 мяча.