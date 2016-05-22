Подготовка к Евро-2016: Сборная Англии обыграла Турцию

Сборная Англии обыграла в первом товарищеском матче перед Евро-2016 сборную Турции со счетом 2:1.

У команды Роя Ходжсона голами отметились форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн и форвард "Лестера" Джейми Варди. Кроме того, во втором тайме Кейн не реализовал пенальти.

В составе Турции мяч забил Хакан Чалханоглу. Этот гол стал первым для турков за всю историю взаимоотношений с сборной Англии, которая длится с 1986 года и насчитывает 12 матчей.

Англия - Турция - 2:1 (1:1)

Голы: Кейн (3), Варди (83) - Чалханоглу (14);

Как сообщал УНИАН, в расширенный состав сборной Англии по футболу попали 26 футболистов. С окончательной заявкой из 23 человек Рой Ходжсон определится после товарищеского матча с Австралией (29 мая).

На групповой стадии Евро-2016 сборная Англии сыграет с командами Уэльса, России и Словакии.