В "Уфе" опровергли информацию о том, что украинец Зинченко покидает клуб

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов опроверг информацию, что украинец Александр Зинченко покинет команду в качестве свободного агента. Об этом сообщает Championat.com.

"Что касается Зинченко, то соглашение рассчитано до 2019 года. Не знаю, откуда появились информация о том, что он покинет "Уфу" в качестве свободного агента. Видимо, меня неправильно поняли или услышали", – сказал Газизов.

Как сообщал УНИАН, сегодня издание "Р-Спорт" привело слова Газизова, где он якобы заявил, что Александр Зинченко покидает "Уфу" на правах свободного агента.

Напомним, в подписании контракта с Зинченко заинтересована дортмундская "Боруссия".

19-летний футболист, являющийся воспитанником донецкого "Шахтера", вызывался в сборную Украины на матчи отборочного турнира к Евро-2016 против Словении.

В расширенный список игроков сборной Украины для участия в чемпионате Европы полузащитник не попал, но все еще сохраняет шансы попасть в окончательную заявку команды. По словам главного тренера команды Михаила Фоменко, решение относительно Зинченко будет принято после его выступления за молодежную сборную Украины в матче с Македонией и на турнире памяти Валерия Лобановского.