Кандидат в сборную Украины покинул российскую "Уфу"

Украинский полузащитник Александр Зинченко на правах свободного агента покинул российский клуб "Уфа". Об этом в комментарии для "Р-Спорт" сообщил генеральный директор российского клуба Шамиль Газизов.

"С Зинченко у нас закончился контракт, игрок сам отказался его продлевать. И он покинет команду. В качестве свободного агента? Да. Я не буду комментировать предложения, которые приходили по нему в клуб. Но он точно покидает футбольный клуб "Уфа". Игрок сам этого захотел", – заявил Газизов.

Как сообщал УНИАН, в подписании контракта с Зинченко заинтересована дортмундская "Боруссия".

Напомним, 19-летний футболист, являющийся воспитанником донецкого "Шахтера", вызывался в сборную Украины на матчи отборочного турнира к Евро-2016 против Словении.

В расширенный список игроков сборной Украины для участия в чемпионате Европы полузащитник не попал, но все еще сохраняет шансы попасть в окончательную заявку команды. По словам главного тренера команды Михаила Фоменко, решение относительно Зинченко будет принято после его выступления за молодежную сборную Украины в матче с Македонией и на турнире памяти Валерия Лобановского.