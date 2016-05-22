Луческу прилетел в Санкт-Петербург
16:57, 22 мая 2016Футбол
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Ранее слухи связывали румынского специалиста с российским "Зенитом".
Луческу прилетел в Санкт-Петербург / ФК "Шахтер"
Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу прилетел в Санкт-Петербург рейсом из Минска, сообщает "Спорт-Экспресс".
На данный момент неизвестно, в каких целях прибыл румынский специалист в российский город - для переговоров с местным "Зенитом" или с частным визитом.
Как сообщал УНИАН, вчера Мирча Луческу провел последний матч в качестве главного тренера донецкого "Шахтера".
Ранее слухи связывали тренера с "Зенитом". В частности, агент специалиста Аркадий Запорожану подтвердил факт предварительных переговоры между Луческу и петербургским клубом.
В минувшем сезоне чемпионата России "Зенит" под руководством португальского тренера Андре Виллаш-Боаша занял третье место.
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