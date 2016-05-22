Луческу и "Шахтер" - неправильное прощание

Вчерашнее прощание Мирчи Луческу с "Шахтером" получилось грустным как минимум по двум причинам. Кроме самого факта ухода румынского специалиста из донецкой команды, не мог не броситься в глаза антураж вокруг матча, который совершенно не соответствовал уровню события.

Лишь представьте себе. "Донбасс-Арена", 2016-й год. Мирча Луческу заранее предупреждает о том, что это его последняя игра у руля "горняков" - так нужно, чтобы клуб сумел организовать вокруг события большое прощальное шоу. Накануне матча заполненный стадион выкладывает на трибунах большую мозаику со словами "Спасибо, Мистер". С крыши арены свисают огромные портреты Луческу, а после победного матча сам герой мероприятия в свете прожекторов выходит на специально оборудованную сцену сказать фанам прощальное слово.

Как ни крутите, а уход "Мистера" по своей значимости немногим уступает празднику по поводу 75-летия "Шахтера", которое было с размахом отмечено на "Донбасс-Арене" в 2011-м году.

Это тот минимум, который мог выполнить донецкий клуб в честь ухода Луческу. Но зная опыт проведения "Шахтером" масштабных акций на своей арене, можно даже предположить, что прощание могло пройти еще на более солидном уровне. Как ни крутите, а уход "Мистера" по своей значимости немногим уступает празднику по поводу 75-летия "Шахтера", которое было с размахом отмечено на "Донбасс-Арене" в 2011-м году.

Вчерашний антураж на "Арене Львов" был совсем не похож на описанную выше картину, и скромный плакат в честь Луческу "Наша любовь к вам навеки" заметно уступал призыву за будущее Украины без алкоголя и баннеру "Коця, выходи за меня" от одного из фанов луганской "Зари". Возникало впечатление, что большинство зрителей во Львове даже не были в курсе об исторической важности матча, а потому Луческу и его футболисты в присутствии 22 тысяч болельщиков чувствовали себя одиноко. Совсем немногие понимали их чувства.

Конечно, не такого прощания с "Шахтером" хотел Луческу. В его 70 лет победы для него по-прежнему играют важнейшую роль, но вместе с тем, нельзя не отметить, что Мистер стал более сентиментален и наверняка хотел уйти из "Шахтера" по-особенному.

После матча румынский специалист не дал журналистам возможности спросить, почему он уходит из "Шахтера". Но даже в его прощальном выступлении на ТВ эти причины читались между строк. Тогда Луческу отметил эпичность игры своей команды против "Зари", ведь на поле встречались сегодняшний "Шахтер" и будущий "Шахтер". Тренер как никто понимает, что далее донецкую команду ожидает лишь спад, а вместо дорогих бразильцев клуб будет возвращать своих же арендованных игроков, которые ныне выступают во множестве клубов Украины - "Заре", "Черноморце", "Ворскле", "Ильичевце".

На старом багаже в нынешнем сезоне Луческу добился максимума - выиграл Кубок, вывел команду в полуфинал Лиги Европы и добился стремительного прогресса от молодых исполнителей - Максима Малышева и Виктора Коваленко, которые вместе с Тарасом Степаненко составили основное трио "горняков" в центре поля. Именно в развитии молодежи и проявилась сентиментальность Луческу.

Тренер как никто понимает, что далее донецкую команду ожидает лишь спад, а вместо дорогих бразильцев клуб будет возвращать своих же арендованных игроков, которые ныне выступают во множестве клубов Украины - "Заре", "Черноморце", "Ворскле", "Ильичевце".

В ответном полуфинальном матче с "Севильей" 23-летний Малышев допустил грубую ошибку у своих ворот, которая привела к первом голу испанцев. В прежние годы такая оплошность могла стоить хавбеку донетчан как минимум места в основном составе, как максимум - работы в "Шахтере". Но современный Луческу на следующий матч со львовскими "Карпатами" выдал полузащитнику капитанскую повязку и объяснил это тем, что хочет поддержать футболиста. С тех пор прошло всего три дня, и на кубковую встречу "Шахтера" против "Александрии" команду на поле вывел уже 20-летний Коваленко, ставший капитаном даже при играющем Дарио Срне. "Мистер" не объяснял свое решение, но это вполне можно сделать за него: тренер хотел бы, чтобы молодые игроки "Шахтера", с которыми он провел не так много времени, также вспоминали его работу с теплотой.

Потому, когда наставник "Шахтера" перед игрой с "Зарей" просил журналистов не задавать ему вопросы, чтобы не заплакать, то наверняка был искренен. Сегодняшний Луческу отличается от того человека, который приходил в донецкую команду 12 лет назад.

Скорее всего, он мог бы и дальше работать над своим наследием в "Шахтере" - тем более, Мистер издавна считался как раз специалистом по развитию молодежи. Но воспользоваться плодами своей работы опытный специалист вряд ли бы успел. Потому сегодня тренеру гораздо интереснее принять вызов из Турции или России - пусть даже в новых клубах ему никто не гарантирует такой же неприкосновенный статус, как это было в Украине. Ну а в "Шахтере", в Донецке и в украинском футболе Луческу в любом случае останется легендой - за 12 лет в клубе он сделал слишком многое, чтобы его фамилия была вычеркнута из памяти.

Алексей Игнатенко