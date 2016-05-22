Полузащитник "Шахтера" Малышев: "Луческу сказал, что будет следить за нами"

После ухода из "Шахтера" тренер Мирча Луческу будет продолжать следить за своими экс-подопечными в донецкой команде. Об этом после финала Кубка Украины рассказал полузащитник "горняков" Максим Малышев, сообщает официальный сайт клуба.

"Мирча Луческу – большой человек. Для "горняков" он много сделал. Жаль, что он уходит, все будем очень скучать. Мистер сказал, что будет следить за нами, чтобы мы не расслаблялись, будет переживать за нас и дальше. Лично мне он дал установку продолжать работать в том же духе, и тогда все сложится хорошо", - рассказал Малышев.

Максим Малышев является воспитанником донецкого "Шахтера", но в качестве профессионального футболиста он состоялся в луганской "Заре", где выступал с 2013-го по 2015-й год. В сезоне 2015/16 футболист вернулся в "Шахтер" и в течение игрового года стал основным игроком команды.

В мае 2016-го года, когда "Шахтер" проводил матч чемпионата с "Карпатами", Мирча Луческу доверил Малышеву капитанскую повязку. По словам румынского специалиста, таким образом он хотел поддержать 23-летнего футболиста после его ошибок во встрече Лиги Европы против "Севильи".

Как сообщал УНИАН, вчерашний матч финала Кубка Украины стал последним для главного тренера "Шахтера" Мирчи Луческу у руля донецкой команды.