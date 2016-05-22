Полузащитник "Шахтера" Малышев: "Луческу сказал, что будет следить за нами"
Молодой футболист "горняков" на прощание получил от своего бывшего тренера установку на будущее.
После ухода из "Шахтера" тренер Мирча Луческу будет продолжать следить за своими экс-подопечными в донецкой команде. Об этом после финала Кубка Украины рассказал полузащитник "горняков" Максим Малышев, сообщает официальный сайт клуба.
"Мирча Луческу – большой человек. Для "горняков" он много сделал. Жаль, что он уходит, все будем очень скучать. Мистер сказал, что будет следить за нами, чтобы мы не расслаблялись, будет переживать за нас и дальше. Лично мне он дал установку продолжать работать в том же духе, и тогда все сложится хорошо", - рассказал Малышев.
Максим Малышев является воспитанником донецкого "Шахтера", но в качестве профессионального футболиста он состоялся в луганской "Заре", где выступал с 2013-го по 2015-й год. В сезоне 2015/16 футболист вернулся в "Шахтер" и в течение игрового года стал основным игроком команды.
В мае 2016-го года, когда "Шахтер" проводил матч чемпионата с "Карпатами", Мирча Луческу доверил Малышеву капитанскую повязку. По словам румынского специалиста, таким образом он хотел поддержать 23-летнего футболиста после его ошибок во встрече Лиги Европы против "Севильи".
Как сообщал УНИАН, вчерашний матч финала Кубка Украины стал последним для главного тренера "Шахтера" Мирчи Луческу у руля донецкой команды.