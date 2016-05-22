Футболист "Шахтера" Степаненко: "Луческу привил мне психологию победителя"

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко поблагодарил бывшего тренера команды Мирчу Луческу за годы, проведенные в команде. Об этом соообщает Sport.ua, ссылаясь на ТК "Футбол".

"Этот человек много дал "Шахтеру", Украине и всем нам. Многому он научил. Хотел бы сказать ему спасибо, всему его тренерскому штабу, они много сделали для нас. Я хотел бы пожелать Мистеру здоровья. Он не собирается останавливаться на достигнутом, поэтому хотел бы пожелать ему удачи в новом клубе.

Начиная от мелочей: питания, поведения, до самого максимального – он привил мне психологию победителя. Каждый матч я хотел выиграть, и очень расстраивался, когда была ничья или поражение. Нужно детей этому учить с детского возраста. Не зря он выиграл столько трофеев", - считает Степаненко.

Напомним, Тарас Степаненко перешел в "Шахтер" из запорожского "Металлурга" в 2010 году. С тех пор он стал основным футболистом донецкой команды и сборной Украины.

Как сообщал УНИАН, вчера Мирча Луческу объявил о своем уходе из "Шахтера" после 12 лет работы в донецкой команде.